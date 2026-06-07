YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】ミャクミャクドローン後半」と題した動画を公開した。 動画では、「大阪ベイスカイルミナ」で披露されたドローンショー後半と、花火との豪華な共演の様子を収録。数百機のドローンが夜空に巨大なベルや地球、雪の結晶などを次々と描き出し、精密な動きで観客を魅了する。 中盤には大阪・関西万博の公式キャラクター「