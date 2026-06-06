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●今週の業種別騰落率ランキング ※6月5日終値の5月29日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：10 業種値下がり：23 業種 東証プライム：1557銘柄値上がり： 565 銘柄値下がり： 980 銘柄変わらず他：12 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 銀行業(0278) +5.71 福井銀 、三菱ＵＦＪ 、みずほＦＧ