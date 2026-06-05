大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒がトリプル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜 Season2』が、7月(毎週水曜21:00〜)から放送される。『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜 Season2』(C)テレビ朝日東映昨年7月に同局水曜9時のドラマ枠10年ぶりの新シリーズとして放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。2009年に警視庁に新設された分析・追跡捜査の専門部隊「SSBC＝捜査支援分析センター(Sousa Sien B