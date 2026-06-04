アパホテルは、「アパホテル〈山口岩国駅前西〉」を6月5日にプレオープンする。旧岩国プラザホテルをリブランドする。建物は鉄筋コンクリート造陸屋根の地上11階建てで、客室は150室を設ける。室内にはオリジナルベッド「クラウドフィット」を導入し、ベッド幅を1,200ミリから1,400ミリへ広げ、ユニットバスの簡易リニューアルやカードキー化を行う。館内ではロビーやフロント、共用廊下を改装し、ウォーターサーバーも設置する。