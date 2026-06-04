【ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた 第1巻】 6月8日発売 価格：792円 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックスより漫画・孫陽州氏、原作・ダキマクラン氏のハーレムファンタジー「ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた」第1巻を6月8日に発売する。価格は792円。 【あら