2011年ドラフト7位指名。倉敷オーシャンズから読売ジャイアンツに入団し、主に中継ぎの「便利屋」として活躍した田原誠次（たはらせいじ）さん。 2020年秋に自由契約を通告されてユニフォームを脱ぐと、工場でセカンドキャリアをスタートさせ、現在は沖データコンピュータ教育学院硬式野球部でコーチを務めています。 自身初の著書『巨人をクビになりハローワークに通った男