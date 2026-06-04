2011年ドラフト7位指名。倉敷オーシャンズから読売ジャイアンツに入団し、主に中継ぎの「便利屋」として活躍した田原誠次（たはらせいじ）さん。

2020年秋に自由契約を通告されてユニフォームを脱ぐと、工場でセカンドキャリアをスタートさせ、現在は沖データコンピュータ教育学院硬式野球部でコーチを務めています。

自身初の著書『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』も注目を集めている田原さんに、その歩みと「幸せ」についてお聞きしました。

後編： 巨人の中継ぎ投手が明かす「便利屋」の処世術「痒いところに手が届く『縁の下の力持ち』になれ」

「野球が嫌いになった」田原さんのセカンドキャリア

――2016年には64試合に登板するなど、中継ぎ投手として巨人のブルペンを支え続けた田原さん。2020年秋に戦力外を通告され、ユニフォームを脱ぐことになりました。当時の心境を教えてください。

最後のシーズンは、二軍でどんなに結果を出しても、一軍に呼ばれない状況が続いていました。頑張ることを諦めてしまっていた部分がありました。ユニフォームを脱いだあとは、本当に正直に言うと、一度野球から離れてみたい気持ちがありました。

＜オンライン取材に応じる田原さん＞

――引退された後はどのような生活をされていたんですか？

半年くらいは、家族サービスの時間を大切にして、子供の行事に行ったり買い物に行ったりと、何もない日々を過ごしていました。でも、税金の請求額を見て、「このままだとお金がなくなっていく一方だ」という危機感があって。一般社会に慣れるために、2021年の夏ごろから、コロナウイルスのワクチン接種のアルバイトを週3日ほど始めてみることにしたんです。それと同時期ハローワークにも通い始めました。仕事探しをしながらアルバイトに励む日々を2ヶ月くらい過ごしました。

＜家族との一枚（本人提供）＞

――野球に関係する仕事も考えましたか？

そうですね。一応ハローワークで野球関係の仕事を調べても見つからなかったです。給与が高い傾向にある営業職か、プロ野球の世界に入る前の社会人時代に経験がある工場勤務を軸に探していました。当時は、野球と距離を置きたい思いもありましたから。

――面接ではどのようなやりとりをされましたか？

印象に残っているのが、就職活動を始めたころに応募した営業職の面接です。地元・九州の会社の一次面接に合格し、東京本社の方とのオンライン面談に臨みましたが、面接官の声が全く聞こえなくて。不安定な回線が心配だったんですが、「どこか不安そうな暗い表情が印象に残り、営業職の適性に疑念を感じました」とフィードバックを添えられて、不合格を言い渡されたこともありました。いろいろと思うことはありましたけど、今となっては良い社会勉強だったと思っています（笑）。

「元野球選手」が臨んだ転職活動

――履歴書が書籍の表紙に使われていますが、面接で元プロ野球選手の経歴に対する反応はありましたか？

＜『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』＞

経歴は面接官の方からしても絶対に気になるだろうなと思っていたので、そこはプラスに捉えつつも、「今は読売巨人軍の選手ではなく、一般人の田原として来ているので、その個性や人となりを見てください」というスタンスで臨みました。「まだ知名度があるうちに、いろんな仕事ができると思います。 例えばその一つが営業です。人間観察が趣味なので、『粘ればこの案件は取れる』『粘っても取れないな』というのが感覚的にわかる。だから時間の使い方が上手いと思います」と、戦略的にというより正直に思ったことを話したところ、「もう合格です！」と言っていただきました。

ただ、最終的に入社することになった工場の面接では、工場長もお互いに「特別視してほしくない」という思いがあり、経歴に触れないまま入社が決まりました。

＜当時の履歴書（本人提供）＞

――どのような点が仕事選びの決め手になりましたか？

第一条件は、家から通いやすいこと。条件でいうと「電車で10分以内」ですね。何かあったらすぐに家に戻れるし、家族との時間を大切にしたかったんです。工場を選んだのは、現役時代にトレーニングをしていて、力仕事が得意なほうだったことや、社会人野球をしていたころに工場で働いていて、自分が仕事をしている姿がイメージしやすかったんです。

――職場の皆さんに、元プロ野球選手であることを気付かれませんでしたか？

おそらく入社して2ヶ月ぐらいは、誰も知らなかったと思います。でもある日、隣にいた同僚に「田原さんは身体を鍛えていらっしゃるようですが、何かやられていたんですか？」と尋ねられて。野球をしていたことを正直に伝えると、草野球チームの練習に誘ってくださったんですよ。

グラウンドに向かい、皆さんと一緒にプレーすると「何でこんなボールを投げられるんだ……」と一様に驚いた様子で。それを機に、僕の経歴が工場内で広く知れ渡ることになりました。

「サインください！」と話しかけてくれる方がいらしたり、かなり歳の離れた方と楽しく野球談議をしてみたりして、それまで抱いていた野球に対するネガティブな感情が少しずつ薄れてきて、「また野球がやりたい」という気持ちが込み上げてきたんですよ。

相手の求めていることを考えながら行動する

――元野球選手の過去が知られた後も、工場の皆さんと良好な人間関係を築かれましたが、何かコツはあるのでしょうか？

現役時代から、「みんなが何を求めているのか」を考えながら行動するようにしていて、その習慣が引退後の生活でも役立っているように感じます。

例えば、工場で働いているときには、重たい物を積極的に運んだり、人手が足りない仕事を手伝ったりするようにして、「少しでも力になれるように……」と心がけていました。

僕が働いていた工場では7つの製造ラインがありましたが、人手の足りないグループの残業を積極的に引き受けているうちに、すべての工程の業務をこなせるようになって。多くのみなさんに頼りにされていることを嬉しく感じながら、仕事に取り組んでいました。

――工場で充実した日々を過ごしていた田原さんの元に、現在のコーチの仕事のオファーが舞い込むことになります。

巨人の同期入団で、沖データの卒業生でもある一岡竜司（現、広島カープ球団アナリスト）が、理事長の渡邉浩令さん（「邉」は正式には一点しんにょう）を紹介してくださって、ありがたいことにコーチのオファーをいただくことになりました。とはいえ、工場で充実した日々を過ごしていましたから、まずは工場長に相談してみることにしたんです。

すると工場長は「もし、君がこの工場に残れば、やがて役職が付き、工場長も夢じゃないだろう。そうなれば、年収1,000万円くらいは稼げると思うけれど、どうする？」と言ってくださって。

数日じっくり考えて、「また野球をしてみたくなった」という素直な思いを伝えると、「お前はやっぱ野球をやらないけん。これまで野球で仕事をしてきたのだから、頑張って野球界に恩返ししないといけないよ」と快く送り出してくださったんです。その温かい言葉が本当にありがたかったですし、 工場で皆さんと一緒に過ごしたおかげで、再び野球界に戻る覚悟ができました 。

若手はとにかく褒める

――2022年5月から沖データコンピューター教育学院の硬式野球部のコーチに就任されました。現在のお仕事はいかがですか？

チームの投手コーチを任され、今年で5年目を迎えました。3年制の専門学校を選んでいただくのはなかなか難しい世相ではありますが、それでも真剣に野球に取り組み、社会人野球やプロの世界を目指してくれるような生徒たちに声をかけつつ、部員たちの指導にもあたっています。

＜沖データコンピュータ教育学院硬式野球部でコーチを務める田原さん（本人提供）＞

――上下関係に悩むビジネスパーソンも多くいらっしゃいますが、田原さんが部員の皆さんとのコミュニケーションを取る際に気をつけていることはありますか？

今は18～21歳の学生を指導していますが、コンプライアンスが厳しい現代において、彼らとどのように接するべきなのかについては日々頭をひねっています。

そのなかで、僕が野球を教える際に一番大事にしているのが、とにかく相手を褒めること。もしかしたら、それでも嫌悪感を抱かれてしまうこともあるかもしれませんが、ほどよい距離感を取りながら、それぞれの部員に話しかけるようにして、「悩みの解決につながれば……」という思いで触れ合うようにしています。

――田原さんが思い描くキャリアについて聞かせてください。

まずはこの学校から、プロ野球の道に進む選手を輩出したいと思っています。それが部員集めやチーム作りのしやすさにも繋がっていくと思うんです。日々部員達と向き合いながら、チームの強化や僕らの目指す野球を知っていただくような活動にも力を入れていきたいと思います。

プロフィール 田原誠次（たはらせいじ） 田原誠次（たはらせいじ） 1989年生まれ、宮崎県延岡市出身。聖心ウルスラ学園高校卒業後、倉敷オーシャンズを経て巨人へ。2011年ドラフト7位で入団し、中継ぎ投手として活躍。2016年にはチーム最多の64試合に登板し、「便利屋」として重宝された。一方で、契約更改時にリリーフ陣の酷使ぶりを球団フロントに訴えるなど、シーズンオフのメディアを賑わせた。2020年に戦力外通告を受け、現役を引退。現在は沖データコンピュータ教育学院のコーチを務めている。2023年に文春野球コラムにコラムニストとして登場すると、年間最優秀コラムを受賞するなど新たな才能を示した。著書『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』 Instagram ＠seiji_tahara37_63 『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』（株式会社カンゼン） Instagram ＠seiji_tahara37_63 『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』（株式会社カンゼン）

取材・文：白鳥純一

編集：内藤瑠那