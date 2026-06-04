Ｗｅｌｂｙが一時ストップ高まで買われた。同社とＷｅｌｂｙヘルスケアソリューションズは３日、ＰＨＣホールディングス傘下のウィーメックスと保険者向け事業で新たな協業を開始すると発表。これが改めて買い手掛かりとなっているようだ。 これはウィーメックスが提供する「Ｗｅｍｅｘ健診代行」に追加可能な健診受診勧奨サービスの新たな取り組みとして、「みなし健診」事業で協業を開始す