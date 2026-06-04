Ｗｅｌｂｙは一時Ｓ高、ＰＨＣＨＤ傘下企業と新たな協業を開始◇

Ｗｅｌｂｙ<4438.T>が一時ストップ高まで買われた。同社とＷｅｌｂｙヘルスケアソリューションズは３日、ＰＨＣホールディングス<6523.T>傘下のウィーメックスと保険者向け事業で新たな協業を開始すると発表。これが改めて買い手掛かりとなっているようだ。



これはウィーメックスが提供する「Ｗｅｍｅｘ健診代行」に追加可能な健診受診勧奨サービスの新たな取り組みとして、「みなし健診」事業で協業を開始するもの。特定健診（４０～７４歳までの医療保険加入者を対象とした生活習慣病の早期発見・予防のための健康診査）の長期未受診者に対し、受診している医療機関から特定健診と同項目の検査結果を受領することで、特定健診を受診したとみなす「みなし健診」を提供するもので、特定健診受診率の向上と生活習慣病の早期発見を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS