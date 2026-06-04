冷凍食品や冷凍野菜を取り扱うニチレイフーズ（東京都中央区）の「X」公式アカウントが6月3日までに更新。クイズ形式で白米をおいしく冷凍する方法を紹介しています。【衝撃】知らなかった…臭くなりがちなモヤシ、サバを2週間保存できる方法がコレです！公式アカウントでは、「（米を）しっかり冷ましてからラップして冷凍」のAと「炊きたて（の米）をラップし、粗熱がとれてから冷凍」のBで、どちらが米をおいしくできるのか