ダイヤモンドバックス戦に先発登板米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に先発登板する。打者としても出場予定のこの試合で、投打でリーグトップに立つ可能性があり、ファンは期待や驚きの声を上げている。大谷は、ダイヤモンドバックス戦に「投手兼DH」で二刀流出場の予定。ここ2度の先発登板では、ともに先頭打者本塁打を放っている。打撃は好調モードで、5月11日（同12