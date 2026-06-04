開催：2026.6.4 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 0 - 8 [Wソックス] MLBの試合が4日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとWソックスが対戦した。 ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。 1回表、5番 チェース・マイドロス カウント3-2から押し出しの四球でWソックス得点 MIN 0-1 CWS