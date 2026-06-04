開催：2026.6.4

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 0 - 8 [Wソックス]

MLBの試合が4日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとWソックスが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。

1回表、5番 チェース・マイドロス カウント3-2から押し出しの四球でWソックス得点 MIN 0-1 CWS、6番 ジェーコブ・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIN 0-3 CWS、7番 トリスタン・ピーターズ 3球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 MIN 0-4 CWS

6回表、1番 サム・アントナッチ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 MIN 0-5 CWS

8回表、2番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIN 0-6 CWS、3番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 MIN 0-8 CWS

試合は0対8でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで1勝5敗0S。負け投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで5勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 05:30:26 更新