台風6号は、県内には2日夜遅くから3日未明かけて最も接近する見込みです。気象庁は2日午後8時53分に「線状降水帯直前予測」で3時間以内に、徳島県北部で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。 台風6号は2日午後9時に足摺岬の南にあって1時間に約40キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。 県内には、2日夜遅くから