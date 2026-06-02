長野市のスポーツ用品店「長野スター商会」が1日、事業を停止し、自己破産申請の準備に入りました。店を利用していた人からは、落胆の声が上がっています。長野市民（70代）「スキーかなんか買ったことあるけど昔」長野市民（60代）「昔は大きいスポーツ店なかったから。いま大きい店スポーツ店さんもあるから（破産は）しょうがないのかなとは思う」長年親しまれてきた店の突然の知らせに、戸惑い