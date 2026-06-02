監督はOBの度会博文氏…7.25に最終合格者を決定ヤクルトは1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「東京ヤクルトスワローズジュニア」のセレクション要項を発表した。選考は3段階で行われ、今月19日から募集を開始する。参加資格は、所属チームの代表者・監督に受験を許可された小学5、6年生の男女で、自宅から埼玉・戸田市の戸田球場へ通える範囲の選手。8月末から約4