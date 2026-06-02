完全新モデルが間もなく登場スペインの自動車メーカーで、フォルクスワーゲン・グループ傘下のセアト（Seat）が今後の製品展開の展望を示した。生産コストが低下すればEVモデルを投入する予定だが、派生ブランドのクプラ（Cupra）とは異なる独自のラインナップを構築していく構えだ。【画像】トヨタ・ヤリスの好敵手！ スペインで断トツの人気を誇る小型ハッチバック【セアト・イビサを詳しく見る】全22枚セアトはコストパフォー