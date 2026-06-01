『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した「ピラミッド・お尻・ガールズ」の（左から）柚乃りか、水湊まり花、平井こと芸能プロダクション、アーティストハウス・ピラミッド発。お尻が魅力の3人組・柚乃りか、平井こと、水湊まり花が6月1日（月）発売『週刊プレイボーイ24・25合併号』のグラビアに登場。彼女たちの名前は「ピラミッド・お尻・ガールズ」。大きいお尻も小さいお尻も各種取りそろえております。あなたはどのお尻が