流氷がもたらす豊かな栄養分を基礎に、多種多様な生き物が独自の生態系を築き上げている世界自然遺産・知床。 その自然の恵みと共生してきた北海道羅臼町は、2026年3月に『羅臼町ネイチャーポジティブ宣言』を発出し、豊かな自然環境を未来へ引き継ぐための決意を新たにしました。その象徴的な取り組みとして現在注目を集めているのが、官民一体となって進められている『海中ゴミ回収事業』です。 美しい海の底で、生き物