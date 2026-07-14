その塗り方NGです！40代が陥りがちな"老け見えチーク＆ハイライト"＆正解の塗り方

メイク講師のSAKIです。ハイライトを入れる位置、チークの濃さや入れる位置、少し間違えると一気に老け見え！若い頃とは違う入れ方をマスターし、「若作り」ではなく「若見え」フェイスを目指しましょう。

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濃さや塗る位置で、若見え具合が変わる

青みカラーのハイライトはNG！顔の中心にも入れるべき

通常、ハイライトを入れる位置は「頬の高い位置（Cゾーン）」「Tゾーン」「眉下」が一般的ですが、そこに加えて「頬の中心」にも入れてみてください。ちょうどへこみが気になる部分ですが、そこが一気に明るくなるとお顔全体にハリが出たような仕上がりになります。

ラメが大きいハイライトではなく、上品に輝くパール系のハイライトを使いましょう。また、トレンドの青ラメやラベンダーのパールはお顔の中心に馴染ませると肌色から浮いてしまうのでNGです。ベージュ系の肌色と統一感のある色を選びましょう。

チークはフェイスラインから内側に向かってふんわりと

40代にふさわしい、上品なチークの入れ方は「フェイスラインから」なじませるのがポイントです。

内側に丸く入れる塗り方も素敵ですが、若々しすぎてかえって老け見えする可能性があります。フェイスラインから内側に向かって、黒目の中心より内側に広がらないよう馴染ませましょう。

また、ここでも使う色に注意です。青みカラー、発色のいいカラーはNGです。広い範囲に馴染ませることになるので、主張が強い色はメイクのバランスが悪い方に傾いてしまいます。

いきいきとした印象で肌全体も明るく見えるようなピンクベージュ、コーラルカラーなどを使ってみましょう。

膨張色を使うことでハリのなさが気になる40代の肌も、ふっくらヘルシーな印象に導いてくれますよ。

チークは小鼻より下に下がると一気に老け見え





最も重要なのは、チークを入れる位置です。「小鼻のラインより下」に色を入れてしまうとお顔全体がたるんで見え、老けた印象にみえるのでNGです。

小鼻のラインより上を意識して、むしろ目の下ギリギリのところからふわっと下に広がるようにいれるのもよさそうです。

先ほど、大人世代はお顔の中心に色を入れるのは避けた方がいい、というお話をしましたが、目の下のクマが気になる方は、「白みカラー」のチークをクマから広げてあげると目の下の影や暗さが軽減されます。

あまりに白すぎる色は浮いてしまいますが、「白みがかったピンク」「白っぽさを少し感じるベージュ」などニュアンスで白を感じる色を取り入れてみるのもいいでしょう。

どちらにしても、やや上の方を意識してチークを入れることで、リフトアップ効果で自然に若見えします。鏡をやや遠くに離して左右バランスを見ながら少しずつ入れていきましょう。

まとめ

今回の記事で紹介したコスメはこちらです。

ディオール バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 002

ヒンス デューイーリキッドチーク サンリットピーチ

ハイライトやチークを入れる入れないで変わるのはもちろん、入れる位置でもガラリと雰囲気が変わります。

ぜひこの記事を参考に、いつものメイクをアップデートしてみてくださいね。