ドジャースの試合で始球式を務めたXG世界で活躍している、日本人アーティストグループのXGが31日（日本時間6月1日）、ドジャースタジアムで始球式を行った。捕手役を務めたドジャースの佐々木朗希投手との記念写真をMLBが公式X（旧ツイッター）に投稿。その様子にファンは羨望とともに、ある“事実”を再認識している。MLB公式はメンバー7人に挟まれる形で佐々木が立っている写真を投稿。7人のメンバーはピンクや金髪、ブロン