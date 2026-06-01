右肘負傷が発覚した2023年8月のレッズ戦でのエピソードドジャース・大谷翔平投手はあまりに異次元の存在すぎて、レジェンドたちからも脱帽する声が頻繁に寄せられている。メジャー通算356本塁打を誇る元MVPのジョーイ・ボット氏もその一人。米ポッドキャスト番組「ダン・パトリック・ショー」に出演した大打者は、現役時代に目撃した“大谷伝説”について「この宇宙人は誰？」などと回顧した。番組内で話題に上がったのは、エ