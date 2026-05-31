牧野さんのファーストピッチは3年連続■日本ハム 3ー0 巨人（31日・エスコンフィールド）31日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-巨人戦のファーストピッチセレモニーに「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんが登場した。“奇抜な衣装”をまとって豪快な一投。見事なノーバウンド投球に喝采が起きた。登板前に人気楽曲「LOVEマシーン」を熱唱した牧野さんはその後、マウンドに向かった。新庄剛志監督の顔が大量に描かれ