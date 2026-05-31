¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/31¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬5·î31Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö23Ç¯Á°¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÍò¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢Íò¥é¥¹¥È¥é¥¤¥ÖÁ°¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê5·î31Æü¡¢Íò¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡ØWe are ARASHI¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ä»³ÅÄÍµµ®¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬SNS¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ëÃæ¡¢Âç¿¹¤ÏÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¡¢