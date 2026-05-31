開催：2026.5.31 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 3 - 14 [エンゼルス] MLBの試合が31日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 1回表、5番 ウェード・メックラー 4球目を打ってライトスタンドへの満塁ホ