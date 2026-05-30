休日にスーパー銭湯を利用する人は多いのではないでしょうか。利用時のNG行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…犯罪じゃん」これがスーパー銭湯での“NG行為5選”です！公式アカウントは「その行動、周りから見たら意外に嫌だかも」とコメントし、「温泉でやっちゃいけないこと5選」というタイトルの動画を投稿。この動画では「冷水機でう