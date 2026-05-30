生成AIが登場して以降、AIが文章を書くことは当たり前になりAIによって生成されたテキストを目にする機会も珍しいものではなくなりました。しかしどんなに洗練されたAIが作成した文章であってもふとした瞬間に「AI臭さ」を感じさせられることがあります。そして一度でもAIの存在に気付いてしまうと読者は文章への共感を失う傾向があり、ひいてはコンテンツ自体への信頼が損なわれてしまう事態も考えられます。そんなAI文章の「クセ