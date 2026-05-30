ロッテとの交流戦で虎の主砲が一発■ロッテ ー 阪神（30日・ZOZOマリンスタジアム）千葉特有の風をものともしない高弾道アーチに球場が騒然となった。阪神・佐藤輝明内野手は30日、敵地で行われたロッテとの交流戦に「3番・右翼」で出場。初回に放った14号ソロが「ちょっと物が違いすぎる」「力感ないのに上段まで飛ぶのやばいわ」と、注目を集めている。2試合ぶりに響かせた快音に敵地が沈黙した。初回2死、佐藤は右腕・唐川