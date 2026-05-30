グラビアでも大人気の女優・福井梨莉華が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）に登場している。今回その掲載カットの一部が公開された。 今回公開されたカットでは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せるカット、チューブトップビキニとお団子ヘアでこぼれそうなバストを見せるカット、美しいスタイルを見せる赤ビキニ姿など、みずみずしくもセクシーな魅力に触れログインして続き