MLB機構発表MLB機構は29日（日本時間30日）、ブルワーズのアブナー・ウリベ投手を1試合の出場停止と非公開の罰金処分とすることを発表した。26日（同27日）のカージナルス戦で相手ベンチに挑発的なジェスチャーをしたとして物議となっていた。同戦の8回に3番手として登板したウリベは、2死一、二塁のピンチを招くも最後はバールソンを見逃し三振に仕留めた。この際、カージナルスベンチに向かって挑発的なジェスチャーを見せて