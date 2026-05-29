「ビヨンド・ザ・ダイヤモンド」にナインが参加ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、デーゲームのツインズ戦に勝利した。その数時間後、球団公式SNSはチャリティイベントに出席するナインの様子を公開。中でも、オシャレに決めた村上宗隆内野手の姿に、「かっこいい」「ああ、ムネ」と日米ファンはうっとりしている。球団公式SNSは「彼らはドレスアップすると本当にかっこいいね」と綴り、チャリティイベント「ビヨンド・