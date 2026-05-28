日本サッカー協会(JFA)は28日、福島県・Jヴィレッジで行われる「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」に臨むU-16日本代表メンバーについて、GK新村和史(大宮U18)が怪我のため不参加になることを発表した。中学3年時に身長190cmに到達した新村は今回が代表初招集だった。JFAはガンバ大阪ユースGK小畑颯亮の追加招集を決定。小畑は昨年のウェールズ遠征(8月)とフランス遠征(10月)にも参加し、今年は3月のアルバニ