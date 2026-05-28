『THE SECOND』4代目王者・トット。（左から）多田智佑（ただ・ともひろ）、桑原雅人（くわはら・まさと）『THE SECOND 2026』で王者に輝いたばかりのトットを直撃！金属バットらとの熾烈な戦いからネタ3本で勝ち切る戦略、芸人同士の熱い絆まで、頂点までの舞台裏を語り尽くす！【写真】「グランプリファイナル」ではザ・パンチ、リニア、金属バットを破り王者に【?東京の兄さん?囲碁将棋との一戦】――『THE SECOND』優勝おめ