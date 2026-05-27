伊藤百花さんがセレモニアルピッチに登場■DeNA ー オリックス（27日・横浜）アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花さんが27日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦のセレモニアルピッチに登板した。「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」と題して開催された一戦。大胆な足上げからノーバウンド投球を披露し、球場は歓声に包まれた。伊藤さんはDeNAの白ユニホームに可愛らしい白いミニスカートを合わせた衣装でマウ