GRe4N BOYZが、6月から開催される全国ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞のスペシャルティザー映像を公開した。ツアーは6月6日の埼玉・越谷公演を皮切りに、10月18日の福島・郡山でファイナルを迎える全43公演。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブになるという。ティザー映像公開に伴