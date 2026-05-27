犯罪捜査や行方不明者の捜索で活動する、県警の嘱託警察犬の競技会が5月27日、徳島市で開かれました。嗅覚を頼りに行方不明者の捜索や犯罪捜査を担う警察犬。民間が飼育・訓練する「嘱託警察犬」の競技会が27日、徳島市で開かれ、シェパードやラブラドールレトリバー23頭が出場しました。27日はあいにくの天気でしたが、小雨程度であれば臭いが消えることはなく、暑さが苦手な犬にとってはむしろ好条件とのこと