スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）の新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」が5月27日に発売を開始します。【写真】ユニークなデザインの「逃避スケジュールステッカー」がコレです！おいしそうな「バナナ アフォガート フラペチーノ」をもっと！日本上陸30周年を迎える同社は節目の年に「コーヒーって、飲みもの以上だ。− WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの