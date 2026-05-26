記事ポイントT-money・WOWPASS・Travel Walletの特徴・入手方法・使える範囲を一覧比較Travel Walletは日本で発行でき、決済と交通ICの残高を一括管理できる旅行スタイル別（事前準備派・現地調達派・複数国旅行者）に最適な1枚を整理 韓国旅行を計画する際、地下鉄やバスに乗るたびに切符を買う手間を省いてくれるのが交通ICカードです。定番のT-money、現地で入手できるWOWPASS、日本で事前発行できるTravel Walletと、選択