超弩級の不条理ディストピアＳＦ《医院》三部作の、本書は二冊目にあたる。第一部『無限病院』とはテーマや雰囲気において連続性はあるが、ストーリーそのものは独立しているので、本書から読みはじめても問題はない。なにしろ物語の冒頭において、主人公の楊偉(ヤン・ウェイ)----『無限病院』も彼が主人公だった----は、過去をすっかり失い、まったく見知らぬ状況におかれているのだ。永井豪の傑作ＳＦ漫画「真夜中の戦士」に