大分市内の道路で昨夜、無免許で原付バイクを2人乗りしたとして男子中学生（14）が逮捕されました。 【写真を見る】中学生が原付バイク2人乗り容疑で逮捕暴走行為繰り返し目撃される大分 （岩本春華記者）「大分市坂ノ市の国道197号線です。ここでバイクによる暴走行為がたびたび確認され、警察が警戒を強めていたところ2人乗りの原付を発見したということです」 道路交通法違反の定員外乗車の疑いで逮捕されたのは、大分市