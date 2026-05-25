SEVENTEENが5月、約1年ぶりの大型ファンミーティングを東京ドームと京セラドーム大阪で各2日間ずつ開催。2都市4公演の＜SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’＞に約18万人が熱狂した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。＜SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’＞は5月13日および14日の東京ドーム2DAYSを皮切りに、23日および24日は京セラドーム大阪2DAYSを開催。さらに、現地に足を運べないCARAT(SEV