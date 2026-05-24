村上と同僚右腕のベンチでのやり取りにファンが注目ホワイトソックスのベンチで起きた一幕が、反響を呼んでいる。球団が22日（日本時間23日）に公式X（旧ツイッター）に投稿した動画で、村上宗隆内野手が同僚とやり取りする“姿”に「これは……」「ついにデビュー？」と、SNS上で様々な憶測が飛び交っている。話題となっているのは、村上がノア・シュルツ投手からボールの握り方を教わっていると思われるシーン。球団が公開し