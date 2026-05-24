【スクワイヤー テレキャスター ブラックラベル94】（山形県NB57歳）単身赴任終了に伴い、友人に貸しっぱなしのテレキャスターが20数年ぶりに戻ってきました。当時は、その形ゆえ自宅練習が困難なトーカイ フライングＶのサブ機として新品で購入し、ペグ交換とリヤピックアップをビルローレンスＬ250Ｔへの入れ替えを施したものです。手元に戻った昨年より、また音を出してみるとリヤのビルローレンスが老化の始まった我が耳に