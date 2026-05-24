ブリヂストンレディス最終日

女子ゴルフの国内ツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われている。2番パー5で桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成。一気にスコアを縮め、ギャラリーから喝采を浴びた。

首位と4打差の6位で出た桑木。491ヤードの2番パー5で衝撃ショットが飛び出した。

ピンまで残り200ヤード、左ラフからの2打目だ。ボールはグリーンに乗ると、手前から転がってそのままカップイン。ホールインワンより珍しいと言われるアルバトロスで、ギャラリーは大歓声となった。

国内女子ゴルフのレギュラーツアーでは、渡邉彩香が2015年にNEC軽井沢72ゴルフの第2ラウンド（16番ホール）でマークして以来11年ぶりのレア記録。史上13回目の快挙となった。桑木は両手で万歳。笑顔で同伴競技者、キャディーとハイタッチを交わした。この時点で首位の入谷響に1打差の通算7アンダーと迫っている。

ツアー通算4勝の23歳。前週のSky RKBレディスで2年ぶりの優勝をマークするなど、好調だ。



（THE ANSWER編集部）