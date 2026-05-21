「ミニバンと商用バンのいいとこ取り」として人気の高いルノー・カングーに、新たに3列7人乗りのロングボディ仕様「グランカングー」が登場しました。本レポートでは、その使い勝手や走行性能について試乗を通じてチェックしていきます。 カングーの魅力を拡張した7人乗りモデル ルノーではこのグランカングーを、輸入車初となるCセグメントの本格的な7シーターとしています。ベースモデルの全長4490mmに対し、グランカング