2年前の凱旋ライブ 津山市が賑わった（2024年撮影） 人気ロックバンドB'zのボーカル・稲葉浩志さんのソロライブが、2026年9月22日・23日に稲葉さんの地元、津山市で開かれることが分かりました。 5月21日、B'zの公式ウェブサイトで、稲葉さんのソロツアー「Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enV～」のスケジュールが公開され、明らかになったものです。 津山市での公演は2024年8月以来で、会