Image: ソニー 高画素機にして高速機。そんな夢に片足つっこんでる。ソニーから新しいミラーレスカメラ「α7R VI」が発表されました。発売日は2026年6月5日、予約開始日は2026年5月19日。市場予想価格は74万円前後。前モデルからおよそ3年半ぶりのアップデート。かなり、かなーり変わりました。マップカメラさんに詳しい比較表がありますが、センサー、エンジン、バッテリー、RAWフォーマッ