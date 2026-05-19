【Amazon：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 5月19日 販売再開 価格：66,000円 Amazonにて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が販売再開している。 今回Amazonにて本製品が販売しており、5月19日14時20分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 また本製品以外にも、専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」も販売してい