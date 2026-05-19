2026年に入り、学生や生徒が学校行事や校外活動の場で事故に巻き込まれる痛ましい報道が相次いでいます。辺野古での事故や磐越自動車道でのバス事故など、本来は学びや思い出の場であるはずの活動中に命が脅かされる事態に、心を痛めている方も多いのではないでしょうか。今回はマイナビニュース会員310名を対象に実施した「学校行事・校外活動での『怖い』『危ない』体験に関するアンケート」の結果から、世間が「学校行事の安全