LINEのメッセージ送信欄の下に追加された「Agent i」機能について、SNS上で「これ何？」「誤タップしちゃう」という声が多数上がり、“消し方”が注目を集めています。【画像】「突然出てきた…」LINEトークルームの「AI機能」“消し方”を画像で見る！LINEの「AI機能」を消す方法はLINEでメッセージのやりとりをする「トークルーム」に追加された「Agent i」は、AIでユーザーのメッセージ作成をサポートする機能。「返信を提